Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 13-летнего парня в Коминтерновском районе Воронежа

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у воронежских коллег доклад о ходе расследования дела о нападении взрослого мужчины на 13-летнего парня в Коминтерновском районе Воронежа. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом в пресс-службе СКР сообщили 5 февраля.
Внимание на инцидент обратили после сообщений в социальных медиа. По предварительным данным, драка с участием несовершеннолетнего случилась на улице Шишкова около дома № 72/4. Неизвестный мужчина совершил нападение на подростка, применив к нему физическую силу.
Потасовка могла произойти, когда мальчик в компании других ребят возвращался с тренировки. Причиной конфликта якобы стала перевернутая парнями тележка из гипермаркета. Пока одни дети разбегались, мальчик, который, по словам матери, не участвовал в шалости, попал под горячую руку взрослому мужчине. Он якобы повалил мальчика на снег и ударил по голове. Видеозапись, зафиксировавшая происшествие, распространилась в сети.