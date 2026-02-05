Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 13-летнего парня в Коминтерновском районе Воронежа

Потасовка могла произойти, когда мальчик в компании других ребят возвращался с тренировки. Причиной конфликта якобы стала перевернутая парнями тележка из гипермаркета. Пока одни дети разбегались, мальчик, который, по словам матери, не участвовал в шалости, попал под горячую руку взрослому мужчине. Он якобы повалил мальчика на снег и ударил по голове. Видеозапись, зафиксировавшая происшествие, распространилась в сети.