Пожарный поезд из воронежских Грязей прибыл на помощь в тушении горящих цистерн

На станции Кочетовка-2 продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий крупного возгорания.

Источник: Комсомольская правда

Для борьбы с огнем привлечены значительные силы, в том числе пожарный поезд со станции Грязи Воронежские. Об этом рассказали в РЖД.

Всего на месте происшествия работают четыре специальных железнодорожных состава из разных городов: Кочетовки, Грязей Воронежских, Тамбова и Ряжска. За время операции уже израсходовано около 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя. Несмотря на усилия, пожарным пока не удалось полностью локализовать огонь — сохраняются отдельные очаги возгорания.

Параллельно с тушением начата подготовка к восстановлению поврежденной железнодорожной инфраструктуры. В этих работах задействовано около 250 сотрудников РЖД. По предварительным данным, площадь загрязнения территории станции в результате аварии составляет приблизительно 600 квадратных метров.

Ранее стало известно, что три воронежских поезда были отменены 5 февраля.