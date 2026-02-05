Пожарный поезд из воронежских Грязей прибыл на помощь в тушении горящих цистерн

Всего на месте происшествия работают четыре специальных железнодорожных состава из разных городов: Кочетовки, Грязей Воронежских, Тамбова и Ряжска. За время операции уже израсходовано около 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя. Несмотря на усилия, пожарным пока не удалось полностью локализовать огонь — сохраняются отдельные очаги возгорания.