Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге возбудили дело из-за затопления подвалов многоэтажного дома

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за систематического затопления подвалов в доме на ул. Пальмиро Тольятти в Таганроге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Поводом для возбуждения дела по стали публикации в социальных сетях о регулярном подтоплении подвальных помещений дома № 242. Причиной аварийной ситуации называют неисправность общедомовой канализационной системы.

Жильцы многократно обращались к ответственным за содержание имущества и инженерных коммуникаций, однако необходимые меры для ликвидации аварии приняты не были. Это создало опасность для безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

В ходе расследования следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий для выявления конкретных лиц, отвечающих за состояние инженерных сетей и ликвидацию аварийной ситуации. Их действиям будет дана правовая оценка.