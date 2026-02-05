В Калининграде задержали 21-летнего парня, который помогал мошенникам обманывать пенсионерок

У обманутой аферистами 78-летней жительницы Светлого он забрал более 200 тысяч рублей. Женщину запугали и потребовали наличку якобы для декларирования. Деньги обещали оперативно вернуть. Доверчивая пенсионерка сняла с банковского счета все сбережения и, положив в цветочный горшок, передала курьеру.