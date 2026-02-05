Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержали 21-летнего парня, который помогал мошенникам обманывать пенсионерок

Юноша стал фигурантом уголовного дела, обманув двух женщин.

В Калининграде задержан 21-летний парень, который подозревается в помощи телефонным мошенникам. По данным полиции, он выступал в роли курьера и причастен минимум к двум эпизодам.

У обманутой аферистами 78-летней жительницы Светлого он забрал более 200 тысяч рублей. Женщину запугали и потребовали наличку якобы для декларирования. Деньги обещали оперативно вернуть. Доверчивая пенсионерка сняла с банковского счета все сбережения и, положив в цветочный горшок, передала курьеру.

Еще одной жертвой аналогичной мошеннической схемы стала 74-летняя жительница Гвардейска, она передала курьеру почти полмиллиона рублей.

Заведены уголовные дела. Юный преступник арестован.