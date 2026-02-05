Студент воронежского медуниверситета пропал по дороге на занятия

В Воронеже разыскивают 21-летнего студента Воронежского государственного медицинского университета Амира Лутфрахманова. Молодой человек пропал по дороге в учебное заведение в среду, 4 февраля, после обеда. Поисковый отряд «Регион 36» распространил ориентировку на пропавшего в своих социальных сетях в четверг, 5 февраля.