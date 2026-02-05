Студент воронежского медуниверситета пропал по дороге на занятия

В Воронеже разыскивают 21-летнего студента Воронежского государственного медицинского университета Амира Лутфрахманова. Молодой человек пропал по дороге в учебное заведение в среду, 4 февраля, после обеда. Поисковый отряд «Регион 36» распространил ориентировку на пропавшего в своих социальных сетях в четверг, 5 февраля.
Местонахождение студента остается неизвестным уже более суток. Родные не могут с ним связаться.
Приметы пропавшего: рост — около 185 см, телосложение худощавое, волосы русые, длинные, глаза карие. Был одет в черный укороченный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и черную кепку.
Любую информацию о возможном местонахождении Амира Лутфрахманова или о том, кто видел молодого человека, соответствующего описанию, просят сообщать по телефонам волонтеров: 8−900−306−12−26 или в службу спасения 112.