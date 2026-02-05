Суровой зимой в Калининградской области в 2,5 раза выросло число погибших в пожарах

Не перегружайте электросеть, используйте только исправные приборы и не оставляйте их включёнными без присмотра. Проверяйте и обслуживайте электропроводку и дымоходы, не перекаливайте печи. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки. Не курите в помещениях, тщательно тушите окурки. Установите специальный датчик — он способен вовремя предупредить об опасности и спасти жизнь. При пожаре звоните по номеру 101 или 112.