Суровой зимой в Калининградской области в 2,5 раза выросло число погибших в пожарах

Из-за снежной и морозной зимы с начала года в Калининградской области в 2,5 раза увеличилось число погибших во время пожаров. Об этом «Клопс» сообщили в региональном отделении МЧС.
Огонь унёс жизни 10 человек, ещё пятеро получили травмы.
«В регионе произошло 179 пожаров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали в МЧС. — 53 пожара произошли в частном жилом секторе, это на 27% больше, чем в прошлом году. В банях — 18 пожаров, рост более чем в 3,5 раза».
Основные причины возгораний — перегруженные электросети, неправильная работа печей, неисправность дымоходов.
Как обезопасить себя и свой дом
Не перегружайте электросеть, используйте только исправные приборы и не оставляйте их включёнными без присмотра. Проверяйте и обслуживайте электропроводку и дымоходы, не перекаливайте печи. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки. Не курите в помещениях, тщательно тушите окурки. Установите специальный датчик — он способен вовремя предупредить об опасности и спасти жизнь. При пожаре звоните по номеру 101 или 112.
Под Калининградом во время пожара погибли 9-летний мальчик и его мать. У отца ожоги, дочь-подросток в больнице. Трагедия произошла в ночь на четверг, 5 февраля, в районе посёлка Шоссейное.