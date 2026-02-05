В школе Ростова задержали подростка с ножом и пневматическим пистолетом

На входе в здание его задержала охрана школы и вызвала полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 14-летний подросток пришел в школу к своему другу.
«При осмотре рюкзака охранником школы был обнаружен перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет. Пострадавших в результате происшествия нет», — отметили в ведомстве.
Подростка и его мать доставили в отдел полиции, с ними проводят профилактическую беседу сотрудники по делам несовершеннолетних. После окончания проверки сотрудниками полиции будет принято законное решение, отметили в полиции.