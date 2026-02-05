Ожоги 50% тела: уфимку облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли

В Калининском районном суде Уфы началось рассмотрение уголовного дела против 45-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и с применением предмета, использованного в качестве оружия».
Как установило предварительное следствие, рассерженный подсудимый, будучи пьяным в квартире с потерпевшей, взял стеклянную банку с легковоспламеняющейся жидкостью, выплеснул ее содержимое на одежду и тело женщины и с помощью зажигалки поджег ее.
В итоге женщина получила обширные ожоги 50% тела (I-II-III степени). Суд приступил к рассмотрению материалов дела, в ходе которого будут исследованы все обстоятельства преступления.
