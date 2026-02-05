Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи продолжают выяснять причину отключения отопления в Бодайбо

Правоохранители осмотрели место происшествия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжают расследовать уголовное дело о срыве теплоснабжения в Бодайбо. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его завели по статье об оказании небезопасных услуг, которые создали угрозу для жизни и здоровья людей, а также по факту халатности должностных лиц.

— По данным следствия, 30 января 2026 года из-за промерзания водовода в городе остановились четыре котельные. Более 140 частных и многоквартирных домов остались без тепла в сильный мороз. Это грубо нарушило права жителей, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что услуги теплоснабжения оказывает муниципальное предприятие, учредителем которого является местная администрация. Дело о халатности завели по материалам проверки прокуратуры Бодайбо.

Эксперты уже осмотрели места происшествий, провели обыски в помещениях предприятия и администрации. Были изъяты документы, связанные с обслуживанием и ремонтом водопровода. Параллельно с расследованием власти продолжают работу по скорейшему восстановлению тепла в домах.

Напомним, мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил, что посуточное жилье в городе резко выросло в цене. Это произошло после его обращения ко всем неравнодушным, которые могут помочь семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам, которые пострадали от коммунальной аварии. Подробнее — на сайте КП-Иркутск.