Следователи продолжают выяснять причину отключения отопления в Бодайбо

В Иркутской области продолжают расследовать уголовное дело о срыве теплоснабжения в Бодайбо. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его завели по статье об оказании небезопасных услуг, которые создали угрозу для жизни и здоровья людей, а также по факту халатности должностных лиц.