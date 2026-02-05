Атаку БПЛА отразили в семи территориях Ростовской области

Днем 5 февраля в Ростовской области отразили новую воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В течение дня отражены БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и в четырех районах — Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Власти уточняют ситуацию.
Напомним, в ночь на 5 февраля, массированную воздушную атаку беспилотников отразили в 12 городах и районах Дона.
Прошедшей ночью в Батайске повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. Пострадал водитель грузовой машины, он попал в больницу в состоянии средней тяжести. В Новошахтинске ущерб получили фасад и остекление частного дома. Семья из четырех человек в эвакуации не нуждается.
