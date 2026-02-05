В Омской области из-за снегопада произошло 84 ДТП

Омская Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать ПДД, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге и обращать повышенное внимание на пешеходов на дороге.