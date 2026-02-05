В Омской области из-за снегопада произошло 84 ДТП

Госавтоинспекция по Омской области опубликовала предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на дорогах. По данным ведомства, сегодня, 5 февраля, по состоянию на 19:30 в нашем регионе произошло уже 84 ДТП. Обострение дорожной обстановки вызвал обильный снегопад.
Омская Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать ПДД, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге и обращать повышенное внимание на пешеходов на дороге.
Последним также нужно всегда помнить о собственной безопасности — переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что автомобилисты вас заметили и остановились.