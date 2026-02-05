В Белгородской области врач-рентгенолог погиб при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в результате удара со стороны ВСУ погиб сотрудник центральной районной больницы. Жертвой атаки беспилотника стал врач-рентгенолог. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла вечером 4 февраля в селе Илек-Пеньковка. Медик погиб на месте от полученных ранений после удара украинского дрона по автомобилю.
Как уточнил глава области в своем телеграм-канале, из-за сохраняющейся высокой активности беспилотников противника возможность безопасно вывезти тело погибшего появилась только сегодня.
Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам врача. Он также отметил мужество персонала Краснояружской ЦРБ, подчеркнув, что медики продолжают исполнять свой долг и спасать жизни людей в крайне тяжелой оперативной обстановке.