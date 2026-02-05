Шантаж и запугивание: как аферисты воруют деньги со счетов родителей через детей

За прошлый год жители Татарстана потеряли через мошенников более 5,6 млрд рублей. Среди пострадавших оказались и дети: они попадались на розыгрыши в мессенджерах, онлайн-игры и страницы с обещанием быстрых заработков, пишет ИА «Татар-информ».
За 2025 год мошенники выманили у татарстанцев более 5,6 млрд рублей.
По данным МВД Татарстана, в 2025 году жертвами телефонных и кибермошенников стали 131 ребёнок в возрасте до 18 лет. Всего аферисты выманили у жителей республики 5,644 млрд рублей. Это лишь немного меньше, чем в 2024 году, когда сумма составила 5,659 млрд рублей.
Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов сообщил, что случаев мошенничества с участием детей стало меньше, но они продолжаются. Он привел пример: 14-летняя девочка стала жертвой мошенников через группу в мессенджере, где ей сообщили о выигрыше 200 тыс. рублей. Чтобы получить деньги, ей предлагали последовательно переводить комиссию и налог, после чего девочка поняла, что стала жертвой обмана и родители обратились в полицию.
Радис Юсупов отметил, что подростки часто ведутся на розыгрыши, обещающие iPhone. Несмотря на блокировки онлайн-игр, дети продолжают использовать VPN и взаимодействовать с мошенниками.
Запугивание и шантаж детей через интернет.
МВД Татарстана также фиксирует случаи, когда мошенники запугивают детей. Радис Юсупов рассказал, что в 2025 году два ребенка стали жертвами шантажа: один из них — 9-летний мальчик — через мессенджер ему сообщили, что его родителям грозит тюрьма. Чтобы спасти маму и папу, ребенок передал мошенникам данные банковской карты. В результате со счета было похищено 260 тыс. рублей через четыре перевода.
В другом случае мошенники обманули 16-летнюю девочку-подростка, заставив передать данные карт родителей, с которых сняли 140 тыс. рублей. Оперуполномоченный подчеркнул, что мошенники используют доверие детей в чатах, социальных сетях и онлайн-играх, предлагая заработать или выиграть призы, чтобы выманить персональные данные.
Он также предупредил, что аферисты могут вовлечь детей в дропперские схемы, где подростков заставляют совершать действия, подпадающие под действие Уголовного Кодекса РФ. Например, передавать посылки с неизвестным содержимым, включая потенциально опасные вещества.
Как родители могут обезопасить детей.
Заместитель директора по методической работе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова отметила, что ранний возраст цифровой социализации делает детей уязвимыми. Она пояснила, что недостаточный уровень критического мышления, доверчивость и отсутствие опыта делают детей лёгкой добычей для мошенников.
Идрисова подчеркнула, что часто дети имеют доступ к родительским телефонам с личными и банковскими данными. И этим пользуются злоумышленники. Связь с детьми мошенники обычно налаживают через игры, мессенджеры и социальные сети, заманивая их возможностью быстро заработать, участвовать в розыгрышах или получить скидки на онлайн-игры.
Психолог рекомендовала родителям строить доверительные отношения с ребенком и контролировать использование интернета. Она добавила, что запрет на смартфоны или планшеты неэффективен: логичнее обучать детей правилам безопасности и предлагать альтернативные активности, такие как спорт или творческие кружки.
Общение и психологическая поддержка детей.
Идрисова также отметила, что родители несут основную ответственность за безопасность детей в интернете, хотя учителя и воспитатели тоже должны заниматься этим вопросом. Она рекомендовала регулярно интересоваться мыслями ребенка, его переживаниями и отношениями со сверстниками.
Если ребенок от вас дистанцировался, стоит своевременно обращаться к психологу.
Для помощи детям и родителям доступна поддержка в центре «Росток», где специалисты оказывают консультации и психолого-педагогическую помощь.