Шантаж и запугивание: как аферисты воруют деньги со счетов родителей через детей

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов сообщил, что случаев мошенничества с участием детей стало меньше, но они продолжаются. Он привел пример: 14-летняя девочка стала жертвой мошенников через группу в мессенджере, где ей сообщили о выигрыше 200 тыс. рублей. Чтобы получить деньги, ей предлагали последовательно переводить комиссию и налог, после чего девочка поняла, что стала жертвой обмана и родители обратились в полицию.