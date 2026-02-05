Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили принудительное лечение

Согласно решению суда, Витиков имеет тяжелое психическое заболевание. В силу этого он не отдавал отчет свои действиям и не осознавал характер и общественную опасность в момент совершения преступления. Суд счел, что Витиков опасен для общества и нуждается в принудительном лечении.