Напавшему на ребенка в Шереметьево назначили принудительное лечение

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Химкинский суд Московской области назначил принудительное лечение приезжему из Белоруссии Владимиру Витикову, который напал на несовершеннолетнего в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Назначить Витикову принудительные меры медицинского характера, связанные с помещением в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением», — сказали в суде.
Согласно решению суда, Витиков имеет тяжелое психическое заболевание. В силу этого он не отдавал отчет свои действиям и не осознавал характер и общественную опасность в момент совершения преступления. Суд счел, что Витиков опасен для общества и нуждается в принудительном лечении.