Полиция Новосибирска расследует массовое ДТП с двумя пострадавшими

В результате столкновения семи транспортных средств пострадали две женщины.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске на Октябрьском мосту 5 февраля произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Авария случилась в 18:20 на территории Октябрьского района. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на автомобиле Nissan Qashqai при перестроении в левую полосу столкнулся с BMW X6 под управлением мужчины 1993 года рождения.

После этого Nissan выбросило на полосу встречного движения, где он последовательно столкнулся с другими автомобилями. В инциденте участвовали Lexus 470, Toyota Sprinter, автобус «НефАЗ», Land Rover и Lexus G460.

В результате аварии пострадали пассажирка Toyota Sprinter (девушка 20−25 лет) и пассажирка Nissan Qashqai (женщина 1979 года рождения). Обеих доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают.