Полиция Новосибирска расследует массовое ДТП с двумя пострадавшими

В Новосибирске на Октябрьском мосту 5 февраля произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Авария случилась в 18:20 на территории Октябрьского района. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на автомобиле Nissan Qashqai при перестроении в левую полосу столкнулся с BMW X6 под управлением мужчины 1993 года рождения.
После этого Nissan выбросило на полосу встречного движения, где он последовательно столкнулся с другими автомобилями. В инциденте участвовали Lexus 470, Toyota Sprinter, автобус «НефАЗ», Land Rover и Lexus G460.
В результате аварии пострадали пассажирка Toyota Sprinter (девушка 20−25 лет) и пассажирка Nissan Qashqai (женщина 1979 года рождения). Обеих доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают.