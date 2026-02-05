Житель Калининграда получил 3 года колонии за донат «экстремистской организации» в 500 рублей

Суд установил, что в ночь на 5 августа 2021 года мужчина, зная о признании организации «ФБК»* экстремистской и разделяя её идеи, перечислил на её счёт 500 рублей после просмотра одного из роликов.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство, а также то, что он имеет на иждивении двоих малолетних детей и положительные характеристики.
Несмотря на это, суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о финансировании экстремистской деятельности. Приговор ещё не вступил в законную силу.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр иностранных агентов. Организация признана экстремистской и террористической.