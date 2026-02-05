Задержанный в Минске российский комик Останин получил пять лет и девять месяцев колонии

Напомним, что российский комик был задержан 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту «Минск». Мещанский суд Москвы признал Останина виновным в публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса России, в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде пяти лет и девяти месяцев колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 000 российских рублей. Также суд запретил комику администрировать сайты в течение трех лет. Обвиняемый вину не признал.