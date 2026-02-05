Ричмонд
Задержанный в Минске российский комик Останин получил пять лет и девять месяцев колонии

Задержанный в Минске комик из РФ Артемий Останин, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, осужден на пять лет и девять месяцев. Подробности приводит ТАСС.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что российский комик был задержан 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту «Минск». Мещанский суд Москвы признал Останина виновным в публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса России, в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде пяти лет и девяти месяцев колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 000 российских рублей. Также суд запретил комику администрировать сайты в течение трех лет. Обвиняемый вину не признал.

Из материалов дела следует, что обвинение Останину предъявили по двум публичным инцидентам, которые случились в марте 2025 года. В момент расследования удалось установить, что 7 марта в клубе, расположенном на Садовой-Черногрязской улице в Москве, комик выступил с юмористическим представлением. По версии следствия, оно содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан, а также демонстрировало явное неуважение к обществу.

В еще одном публичном выступлении, которое состоялось 15 марта, комик допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, которые получили увечья. Его действия были квалифицированы как как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия.

Также выяснилось, что Останину было инкриминировано создание организованной преступной группы.