Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку, ему стало легче, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее сообщалось, что Бальбеку стало плохо в зале Киевского районного суда Симферополя, где планировалось провести предварительное слушание по делу о клевете, где он проходит в качестве обвиняемого.
«Руслану Бальбеку оказали медицинскую помощь в суде. Ему стало легче. Госпитализировать не стали. Опять был скачок давления», — сказал Анохин.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.