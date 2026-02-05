Ричмонд
Незадекларированный люкс: На одном из КПП Молдовы у граждан Украины изъяли элитные украшения общей стоимостью более 16 тысяч евро

Супружеская пара пыталась провезти незадекларированные часы Cartier и серьги Van Cleef & Arpels.

Источник: Комсомольская правда

Украинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза элитных аксессуаров через границу с Молдовой. Супружеская пара, граждане Украины, пыталась провезти незадекларированные часы Cartier и серьги Van Cleef & Arpels общей стоимостью более 16 тысяч евро.

Инцидент произошел на таможенном посту «Днестр» в пункте пропуска Могилев-Подольский — Атаки. Мужчина и женщина, возвращавшиеся в Украину на автомобиле Volkswagen Golf, выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ходе досмотра личных вещей в чемоданах инспекторы обнаружили люксовые украшения.

Среди багажа были найдены:

— Серьги Van Cleef & Arpels из желтого металла с коричневыми камнями. К ним прилагался чек на сумму 6 300 евро.

— Часы Cartier из белого и желтого металла с платежным документом на 9 800 евро.

На нарушителей составили протоколы, и теперь супругам грозит штраф в размере 30% от стоимости изъятых брендовых изделий.

