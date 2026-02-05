Четверо горняков пострадали при взрыве на шахте «Садкинская» в Ростовской области

Инцидент произошел 5 февраля в подготовительном забое. По предварительным данным, во время процесса заряжания шпуров произошла внезапная детонация одного из зарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Ростовской области.
На место оперативно прибыли сотрудники Военизированной горноспасательной части, которые оказали первую помощь пострадавшим сотрудникам предприятия и эвакуировали их на поверхность для госпитализации.
По информации телеграм-канала Don Mash, двое из четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также канал уточняет, что обрушения ствола шахты не произошло и погибших при ЧП нет.