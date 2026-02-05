Четыре человека пострадали после ЧП в шахте в Ростовской области

В Ростовской области после ЧП в шахте пострадали четыре человека, им потребовалась госпитализация. Эту информацию подтвердил генеральный директор ООО УК «Южуголь» Владислав Цатуров.
— Пострадали четыре сотрудника шахты. Спасатели ВГСЧ оперативно оказали им первую помощь и эвакуировали на поверхность для последующей госпитализации. Сейчас жизни пострадавших вне опасности. Трое продолжают лечение в стационаре, один человек выписан из медучреждения, — рассказал Владислав Цатуров.
Оказалось, инцидент произошел на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе 31 января 2026 года, но комментарий по ситуации поступил только сегодня, 5 февраля. По информации Владислава Цатурова, «в подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов».
На данный момент шахта «Садкинская» продолжает работу в штатном режиме. Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
