Четыре человека пострадали после ЧП в шахте в Ростовской области

Оказалось, инцидент произошел на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе 31 января 2026 года, но комментарий по ситуации поступил только сегодня, 5 февраля. По информации Владислава Цатурова, «в подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов».