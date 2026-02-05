В Ростове осудили 25-летнюю жительницу Ленинградской области, планировавшую теракт

В донской столице перед судом предстала 25-летняя жительница Ленинградской области. Ее обвинили в подготовке к террористическому акту, а также в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Следователи выяснили, что она вместе с подругой в одном из мессенджеров вступила в переписку с сотрудниками спецслужбы Украины. По их указке приятельницы стали готовиться к преступлению.