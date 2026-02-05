В Ростове осудили 25-летнюю жительницу Ленинградской области, планировавшую теракт

В донской столице перед судом предстала 25-летняя жительница Ленинградской области. Ее обвинили в подготовке к террористическому акту, а также в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Следователи выяснили, что она вместе с подругой в одном из мессенджеров вступила в переписку с сотрудниками спецслужбы Украины. По их указке приятельницы стали готовиться к преступлению.
Зимой 2024 года приехали в Ростов, здесь приобрели необходимые компоненты, из которых изготовили взрывчатку. Кроме того, действуя по инструкции вражеской стороны, женщины через тайники получали части взрывных устройств. Подруги планировали убить высокопоставленного военного. Они даже установили за ним слежку. Однако силовики предотвратили преступление.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, одна из задержанных заключила досудебное соглашение. В Южном окружном военном суде ее признали виновной. Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы.
— Уголовное дело в отношении другой подозреваемой выделено в отдельное производство, — сказали в прокуратуре Ростовской области.
