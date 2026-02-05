Ричмонд
Проверку начали после травмирования рабочих шахты в Ростовской области

Прокуратура выясняет детали инцидента на шахте в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали проверку после травмирования рабочих на шахте «Садкинской» в Белокалитвинском районе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

По данным ведомства, работники пострадали 31 января 2026 года во время проведения буровзрывных работ. Сейчас три человека находятся на лечении, еще одного выписали из больницы.

— Организована проверка соблюдения требований в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также представители прокуратуры взяли на контроль ход расследования, которое проводят представители СК. По факту случившегося возбуждено дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

