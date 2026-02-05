Ричмонд
В Беларуси глава общественной организации получала деньги за командировки, которых не было

В Беларуси глава общественной организации богатела на командировках, где не была.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси руководитель районной общественной организации получала деньги за командировки, которых не было. Подробности озвучили в Комитете государственного контроля.

Удалось установить, что руководитель в течение нескольких лет предоставляла в бухгалтерию документы, связанные с возмещением ей командировочных расходов. Но. на самом деле, никуда не выезжала.

Кроме того, были обнаружены факты незаконного перечисления руководителю заработной платы сверх начисленных сумм по штатному расписанию. Незаконное обогащение, в том числе за счет выплат командировочных, достигло 18 000 рублей. Против фигурантки заведено уголовное дело.

Злоупотребления были выявлены КГК Гродненской области и правоохранителями региона во время совместных контрольных мероприятий.

Тем временем в Беларуси фирма купила баню за 29 рублей, а потом оказалась должна 161 000.

Кстати, Генпрокуратура Беларуси завела шесть уголовных дел на должностных лиц госорганизаций за взятки.

Кроме того, адвокат сказала, может ли охранник ходить за белорусами по магазину.