В Беларуси глава общественной организации получала деньги за командировки, которых не было

В Беларуси руководитель районной общественной организации получала деньги за командировки, которых не было. Подробности озвучили в Комитете государственного контроля.
Удалось установить, что руководитель в течение нескольких лет предоставляла в бухгалтерию документы, связанные с возмещением ей командировочных расходов. Но. на самом деле, никуда не выезжала.
Кроме того, были обнаружены факты незаконного перечисления руководителю заработной платы сверх начисленных сумм по штатному расписанию. Незаконное обогащение, в том числе за счет выплат командировочных, достигло 18 000 рублей. Против фигурантки заведено уголовное дело.
Злоупотребления были выявлены КГК Гродненской области и правоохранителями региона во время совместных контрольных мероприятий.
