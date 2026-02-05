«Работы ни на минуту не прекращаются»: в Башкирии ликвидируют последствия обрушения крыши жилого дома

В Кушнаренковском районе Башкирии в круглосуточном режиме продолжаются работы по устранению последствий обрушения кровли многоквартирного дома. Как сообщил глава районной администрации Марат Латыпов, несмотря на сильный мороз, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства активно трудятся на объекте по улице Горной, 43 в селе Кушнаренково.
Для оперативного проведения всех необходимых мероприятий специалисты разделены на несколько групп. Одна команда занимается очисткой крыши от снега и демонтажем угрожающих безопасности свисающих элементов карниза. Другая — сортирует обломки кровельного покрытия, отделяя материалы, пригодные для повторного использования, что позволит оптимизировать расходы на восстановление.
На площадке задействована тяжелая техника: экскаватор с фронтальным погрузчиком, отдельный фронтальный погрузчик, автовышка и тракторы. Ремонтно-восстановительные работы ведутся непрерывно для скорейшей стабилизации ситуации и обеспечения безопасности жителей.
