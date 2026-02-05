Уголовное дело завели после ЧП с пострадавшими на шахте в Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области после травмирования работников шахты завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Следствие ведется в рамках статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
По предварительной информации СК, 31 января 2026 года при проведении буровзрывных работ в забое шахты произошла детонация. После этого четверо работников получили травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Известно, что сейчас трое пострадавших еще находятся на лечении, одного человека выписали из больницы.
— В настоящее время следствием выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщают в СК.
Добавим, также проверку по факту ЧП начали в прокуратуре.
