Гражданин Молдовы задержан в Испании: Мужчина слил 5000 литров топлива у спящих дальнобойщиков

Следствие установило, что задержанный действовал по отработанному сценарию в течение нескольких месяцев. Он приезжал на зону обслуживания автомагистрали исключительно ночью — между тремя и шестью часами утра — на собственном грузовике. Паркуясь вплотную к другим фурам, чтобы не привлекать внимания, он взламывал замки топливных баков и с помощью специального насоса со шлангом перекачивал горючее к себе. Всего за несколько минут он успевал слить до 900 литров топлива с одной машины.