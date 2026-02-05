Гражданин Молдовы задержан в Испании: Мужчина слил 5000 литров топлива у спящих дальнобойщиков

В испанском городе Торрент, провинция Валенсия, полиция взяла под стражу 59-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в систематическом хищении дизельного топлива на местной трассе. Мужчина грабил водителей грузовиков, пока те спали на стоянках во время ночного отдыха, сообщают испанские СМИ.
Следствие установило, что задержанный действовал по отработанному сценарию в течение нескольких месяцев. Он приезжал на зону обслуживания автомагистрали исключительно ночью — между тремя и шестью часами утра — на собственном грузовике. Паркуясь вплотную к другим фурам, чтобы не привлекать внимания, он взламывал замки топливных баков и с помощью специального насоса со шлангом перекачивал горючее к себе. Всего за несколько минут он успевал слить до 900 литров топлива с одной машины.
По данным испанской полиции, на счету подозреваемого как минимум восемь доказанных эпизодов кражи со взломом. В общей сложности он успел похитить около 5000 литров топлива, рыночная стоимость которого превышает 7000 евро. К этой сумме также добавляется значительный ущерб, нанесенный дальнобойщикам в результате повреждения запирающих механизмов на баках.
Гражданину Молдовы официально предъявлены обвинения по восьми пунктам статьи о краже с применением силы. До вынесения приговора он будет находиться под стражей.
