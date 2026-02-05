Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь разыскивает 13-летнего Даниила Анатольевича Завелю, проживающего в селе Суклея. Утром 4 февраля, примерно в 6:30, подросток направился в Суклейскую РСОШ и до настоящего времени домой не вернулся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Даниила видели на остановке в Парканах (напротив магазина «Виктория»). Раньше он из дома не уходил.
Приметы: рост — 165 см, волосы русые, глаза карие.
Был одет: чёрная куртка, синие джинсы. На голове чёрная шапка.
Был обут: чёрные ботинки.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавший Даниил Завеля, позвоните в Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь по телефону (533) 4−36−02, либо на горячую линию «102», либо по телефону доверия (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram: +37377710537.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.
По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).
МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.
Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).