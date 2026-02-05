Ричмонд
В Приднестровье по дороге в школу пропал 13-летний подросток: Его не могут найти уже больше суток

Даниила видели на остановке в Парканах, раньше он из дома не уходил.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь разыскивает 13-летнего Даниила Анатольевича Завелю, проживающего в селе Суклея. Утром 4 февраля, примерно в 6:30, подросток направился в Суклейскую РСОШ и до настоящего времени домой не вернулся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Даниила видели на остановке в Парканах (напротив магазина «Виктория»). Раньше он из дома не уходил.

Приметы: рост — 165 см, волосы русые, глаза карие.

Был одет: чёрная куртка, синие джинсы. На голове чёрная шапка.

Был обут: чёрные ботинки.

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавший Даниил Завеля, позвоните в Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь по телефону (533) 4−36−02, либо на горячую линию «102», либо по телефону доверия (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram: +37377710537.

