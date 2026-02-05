Из тульской усадьбы Поленова похитили водонапорную башню

Следователи завели дело о растрате после хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы В. Д. Поленова, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Тульской области.
По версии следствия, с территории музея-усадьбы в Заокском районе похитили водонапорную башню.
«Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи уточнили, что дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).
