Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из тульской усадьбы Поленова похитили водонапорную башню

Следователи возбудили дело о растрате.

Источник: Аргументы и факты

Следователи завели дело о растрате после хищения водонапорной башни на территории музея-усадьбы В. Д. Поленова, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Тульской области.

По версии следствия, с территории музея-усадьбы в Заокском районе похитили водонапорную башню.

«Возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Ранее сообщалось, что в отношении украинских боевиков, которые разрушили усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в Курской области, возбуждено уголовное дело.