Убийца мальчика из Петербурга просил любовницу обеспечить ему алиби

Также фигурант дела об убийстве мальчика советовал своей девушке меньше ему писать из-за боязни, что их переписку читают.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, который совершил убийство девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, пытаясь скрыться от полицейских, в переписке со своей девушкой сообщал, что его разыскивают и просил ее обеспечить ему алиби. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«38-летний мужчина был на связи с любовницей, пока силовики и волонтеры искали ребенка. Девушка постоянно спрашивала, где он и что делает. Сам преступник писал в мессенджере, что находится в федеральном розыске за убийство из-за пропавшего мальчика», — говорится в публикации.

Он рассказал ей, что подвозил «пацана-попрошайку» перед тем, как ехать к ней. Любовница интересовалась, чем она может помочь ему. Что-то привезти или найти адвоката, спрашивала девушка.

В свою очередь мужчина просил ее обеспечить ему алиби и, если придет полиция, сказать, что он последние дни находился с ней. Кроме того, Петр советовал своей девушке поменьше писать ему из-за боязни, что их переписку могут читать.

В конце диалога любовница заметила, поставив грустный смайлик, что теперь ей понятно, чем он занят. Также она сказала, что ждет мужчину и поставила эмодзи с поцелуем. Тот отшутился, что «лет через 15».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика признал свою вину в совершенном преступлении. По данным объединенной пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый не возражал об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.