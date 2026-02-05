Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PTI: не менее 16 человек погибли при взрыве в угольной шахте в Индии

Взрыв на угольной шахте произошел в горном районе Восточный Джантия Хилс.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 16 рабочих стали жертвами взрыва, произошедшего на нелегальной угольной шахте, расположенной в штате Мегхалая на северо-востоке Индии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство PTI.

Катастрофа произошла в горной местности, известной как Восточный Джантия Хилс. Тела 16 шахтеров были обнаружены на месте взрыва. Одному человеку удалось выжить и быть извлеченным из-под обломков.

Есть вероятность, что под завалами в шахте остаются заблокированные люди, однако их точное количество пока не установлено. Спасательные команды ведут поисковые работы.

По предварительным данным, полученным от полиции, шахта работала незаконно. В настоящее время ведется расследование для выяснения причин, вызвавших взрыв.

Ранее сообщалось, что при взрыве на шахте на юго-востоке Австралии погибли два человека.