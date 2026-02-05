PTI: не менее 16 человек погибли при взрыве в угольной шахте в Индии

Не менее 16 рабочих стали жертвами взрыва, произошедшего на нелегальной угольной шахте, расположенной в штате Мегхалая на северо-востоке Индии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство PTI.
Катастрофа произошла в горной местности, известной как Восточный Джантия Хилс. Тела 16 шахтеров были обнаружены на месте взрыва. Одному человеку удалось выжить и быть извлеченным из-под обломков.
Есть вероятность, что под завалами в шахте остаются заблокированные люди, однако их точное количество пока не установлено. Спасательные команды ведут поисковые работы.
По предварительным данным, полученным от полиции, шахта работала незаконно. В настоящее время ведется расследование для выяснения причин, вызвавших взрыв.
Ранее сообщалось, что при взрыве на шахте на юго-востоке Австралии погибли два человека.