В Великобритании выявлено 36 случаев отравления детей молочными смесями

Власти Великобритании, проводящие расследование по факту загрязнения детского питания, в четверг сообщили о выявлении 36 случаев проявления симптомов, соответствующих отравлению зараженными партиями продукции. Об этом пишет Reuters.
Ранее, 6 января, компания Nestle инициировала отзыв ряда ключевых линеек детского питания на европейском рынке. Под ограничительные меры попали смеси для младенцев и детей старшего возраста марок SMA, BEBA и NAN. Причиной послужило возможное наличие в продукции токсина, способного вызвать у потребителей тошноту и рвоту. Спустя две недели компания Danone также отозвала одну партию молочной смеси Aptamil. Подозрения в наличии токсина церулида привели к изъятию товаров в десятках стран и вызвали обеспокоенность среди родителей.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) пояснило, что, учитывая массовую доступность данных продуктов до момента их отзыва, возникновение случаев заболевания было ожидаемым. В связи с этим медицинские учреждения были заранее проинформированы о необходимости фиксировать симптомы, характерные для данной интоксикации.
Роспотребнадзор сообщил 6 января о временном запрете на ввоз в Россию ряда сухих детских смесей Nestle из-за возможного содержания токсина цереулида.