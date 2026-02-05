В Великобритании выявлено 36 случаев отравления детей молочными смесями

Ранее, 6 января, компания Nestle инициировала отзыв ряда ключевых линеек детского питания на европейском рынке. Под ограничительные меры попали смеси для младенцев и детей старшего возраста марок SMA, BEBA и NAN. Причиной послужило возможное наличие в продукции токсина, способного вызвать у потребителей тошноту и рвоту. Спустя две недели компания Danone также отозвала одну партию молочной смеси Aptamil. Подозрения в наличии токсина церулида привели к изъятию товаров в десятках стран и вызвали обеспокоенность среди родителей.