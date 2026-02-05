Украинцы отказались платить за проезд и избили машиниста поезда в Германии

Инцидент произошёл 4 февраля в поезде Volmetalbahn, где кондуктор попытался проверить билеты у двух пассажиров. Один из мужчин в возрасте 38 лет не смог подтвердить оплату проезда и начал вести себя агрессивно. Тогда его 26-летний спутник плюнул в лицо сотруднику железной дороги, после чего между мужчинами и вызванным на помощь машинистом началась драка.
В результате нападения работники поезда получили незначительные травмы, а прибывшая полиция была вынуждена полностью эвакуировать состав для разбирательства. Представитель правоохранительных органов уточнил, что для выяснения всех обстоятельств изучаются записи с камер видеонаблюдения. В отношении обоих украинских граждан уже составлен протокол, а расследование по факту нападения продолжается.
Ранее стало известно, что Чехия планирует значительное ужесточение миграционной политики в отношении граждан Украины на фоне снижения международной поддержки Киева. Это случилось по причине того, что в Чехии сменилось правительство, которое придерживается иного взгляда на отношения с Украиной, чем предыдущий кабинет министров. Для новой власти Незалежная более не является внешнеполитическим приоритетом номер один.
