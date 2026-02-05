Украинцы отказались платить за проезд и избили машиниста поезда в Германии

Инцидент произошёл 4 февраля в поезде Volmetalbahn, где кондуктор попытался проверить билеты у двух пассажиров. Один из мужчин в возрасте 38 лет не смог подтвердить оплату проезда и начал вести себя агрессивно. Тогда его 26-летний спутник плюнул в лицо сотруднику железной дороги, после чего между мужчинами и вызванным на помощь машинистом началась драка.