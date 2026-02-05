Водитель автобуса в Томске выгнал ребенка на мороз из-за двух рублей

В Томске водитель автобуса № 29 выгнал школьника из салона из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда в транспорта. После этого Следственный отдел Следственного комитета России по Октябрьскому району начал проводить проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.