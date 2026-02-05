Ричмонд
Водитель автобуса в Томске выгнал ребенка на мороз из-за двух рублей

В Томске водитель автобуса № 29 выгнал школьника из салона из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда в транспорта. После этого Следственный отдел Следственного комитета России по Октябрьскому району начал проводить проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 февраля — водитель общественного транспорта высадил несовершеннолетнего, несмотря на низкую температуру воздуха.

— В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в медиапространстве, а также установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — передает Telegram-канал ведомства.

6 сентября в Хабаровском крае водитель автобуса, который ехал по маршруту № 292, высадил 15-летнюю школьницу ночью возле лесополосы, несмотря на наличие оплаченного билета. Мужчина отметил, что АЗС, где он высадил девушку, расположена «недалеко» от ее остановки, поселка Сидимы. При этом их разделяет километр.