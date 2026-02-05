Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Под Вилейкой маршрутка с пассажирами наехала на упавшее дерево и съехала в кювет. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.

В четверг, 5 февраля, примерно в 19.00 в Вилейском районе на автодороге Р-58 «Минск — Калачи — Мядель» 69-летний водитель, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes, наехал на упавшее на проезжую часть дерево. После этого транспортное средство съехало в кювет.

Под Вилейкой маршрутка с пассажирами наехала на упавшее дерево и съехала в кювет. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

«В маршрутном такси находились 12 человек. Водитель и 53-летняя женщина-пассажир госпитализированы», — сообщили в МВД.

Тем временем Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов: «На смену оттепели вновь вернутся морозы».

Ранее В Минске жестко заморозили трактор Belarus и включили мотор — вот что было дальше: «Облили ледяной водой на улице на сильном морозе».

