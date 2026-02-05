Под Вилейкой маршрутка с пассажирами наехала на упавшее дерево и съехала в кювет

В четверг, 5 февраля, примерно в 19.00 в Вилейском районе на автодороге Р-58 «Минск — Калачи — Мядель» 69-летний водитель, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes, наехал на упавшее на проезжую часть дерево. После этого транспортное средство съехало в кювет.