Под Вилейкой маршрутка с пассажирами наехала на упавшее дерево и съехала в кювет. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.
В четверг, 5 февраля, примерно в 19.00 в Вилейском районе на автодороге Р-58 «Минск — Калачи — Мядель» 69-летний водитель, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes, наехал на упавшее на проезжую часть дерево. После этого транспортное средство съехало в кювет.
Под Вилейкой маршрутка с пассажирами наехала на упавшее дерево и съехала в кювет. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
«В маршрутном такси находились 12 человек. Водитель и 53-летняя женщина-пассажир госпитализированы», — сообщили в МВД.
