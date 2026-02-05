Девочка отнесла украшения на кладбище в Астрахани по заданию мошенников

В Астрахани мошенники убедили девочку собрать дома свыше 80 золотых украшений матери стоимостью 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище. Драгоценности обнаружил курьер, который передал их полиции. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Астраханской области.
— Для этого злоумышленники оплатили ей такси, а также убедили в том, что произошедшее — это большая тайна и рассказывать родителям о случившемся нельзя. Однако женщина обнаружила пропажу ценностей и, расспросив дочь, узнала о мошенничестве, — говорится в сообщении.
Позднее в полицию обратился мужчина, которого попросили съездить на кладбище и забрать оттуда коробку, якобы оставленную пожилой родственницей заказчика. Он вернул все украшения, после чего его наградили руководством УМВД России по городу, передает Telegram-канал ведомства.
12 декабря 2025 года ГУ МВД России по Московской области сообщило, что телефонные мошенники заставили 17-летнюю жительницу подмосковного Одинцова отдать им коллекцию часов стоимостью 8,5 миллиона рублей. Позднее правоохранители задержали одного из курьеров, который рассказал, что получил семь часов от другого соучастника и сдал их в ломбард.