Утечка данных или «старая база»? Депутат «Адолат» потребовал разъяснений по делу о краже данных узбекистанцев

Отметим, что на данный момент речь идёт о неподтверждённых данных. Кроме того, даже если хакеру удалось получить доступ к части информации, это ещё не означает, что в сеть утекли данные 15 миллионов человек — масштаб утечки может варьироваться от сотен до миллионов записей. Однако если опубликованная информация соответствует действительности, речь идёт уже не просто об утечке, а о серьёзной угрозе личной, финансовой и даже физической безопасности граждан.