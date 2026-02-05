Эпидемиологическое расследование началось после отравления в пансионате в Москве

После выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном пансионате в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
По данным ведомства, частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем не находится на надзоре в управлении. Кроме того, у учреждения нет лицензии на медицинскую деятельность.
Медицинские работники поликлиники активно наблюдают за очагом заболевания. Они выявили 11 постояльцев с признаками кишечной инфекции.
Юридическое лицо уклонилось от взаимодействия со специалистами управления и покинуло территорию пансионата. В связи с этим организовали оперативный штаб при префектуре ТиНАО, в состав которого вошли представители управления, следственных органов, прокуратуры, Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и управы района Краснопахорский, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.