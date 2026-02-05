Ричмонд
Бывшему депутату Госдумы Бальбеку стало плохо во время судебного заседания

Киевскому районному суду Симферополя пришлось перенести заседание по делу бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека из-за его плохого самочувствия — обвиняемому вызвали скорую помощь в зал суда. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил адвокат Алексей Анохин.

— Бальбеку стало плохо в зале заседания, вызвали скорую помощь. Слушание будет в другой день. Теоретически сегодня могло начаться предварительное слушание, но, естественно, уже ничего не началось, — цитирует его ТАСС.

Вопрос о продлении меры пресечения парламентарию не обсуждался. На суде у Бальбека случился скачок давления. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

22 сентября Руслан Бальбек был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии. Его заключили под стражу. Он был членом седьмого созыва депутатов Госдумы и находился на посту с октября 2016 года по октябрь 2021-го.