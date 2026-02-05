«Не щадил живота своего»: на 82-м году жизни умер экс-главком ВМФ Куроедов

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Причина смерти адмирала Куроедова.
Бывший командующий Черноморским флотом и экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов сообщил, что скончавшийся экс-главком ВМФ РФ Владимир Куроедов в последнее время страдал от серьезных проблем со здоровьем.
Комоедов подчеркнул, что их связывали долгие годы совместной работы. Он рассказал, что состоял в подчинении у Куроедова на разных этапах карьеры: принимал у него пост начальника штаба Балтийского флота, а также выступал посредником на учениях под руководством Куроедова в период его командования Тихоокеанским флотом.
«Я был его подчиненным, когда занимал должность первого заместителя командующего Северным флотом, он тогда уже был главнокомандующим. Он меня представлял на должность командующего Черноморским флотом», — рассказал Комоедов.
По словам адмирала Комоедова, в последние годы жизни Владимир Куроедов серьезно болел и перенес ряд хирургических операций.
«Но люди, которые отдают себя служению нашей Родине, как говорится, не щадят живота своего», — добавил Комоедов.
В завершение он выразил глубокие соболезнования семье покойного — его супруге и сыну.
Чем прославился адмирал Куроедов.
Владимир Иванович Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Хасанском районе Приморского края. В 1967 году он завершил обучение на штурманском факультете Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, после чего начал офицерскую службу в должностях командира штурманской боевой части и помощника командира сторожевых кораблей. К 1971 году он возглавил сторожевой корабль «СКР-46».
Образование офицера продолжилось в Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко (окончил с отличием в 1978 году) и Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил имени К. Е. Ворошилова, которую он окончил в 1989 году с золотой медалью и присвоением звания контр-адмирала.
В течение последующих 10 лет Куроедов дослужился до должности начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом, затем возглавил Тихоокеанский флот. В 1997 году он был назначен Главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации.
Почему Куроедов ушел в отставку.
В августе 2000 года, после катастрофы атомного подводного ракетного крейсера «Курск», Владимир Куроедов совместно с министром обороны РФ Игорем Сергеевым и командующим Северным флотом Вячеславом Поповым подал в отставку. Однако президент Владимир Путин прошение не удовлетворил.
Владимир Куроедов был освобожден от должности и уволен с военной службы в сентябре 2005 года. После выхода в отставку адмирал сосредоточился на общественной и научной работе.
Каких наград был удостоен экс-главком ВМФ России Владимир Куроедов.
Владимир Куроедов занимался военно-научной и общественной деятельностью, возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ», имел степень доктора политических наук, звание профессора, являлся действительным членом Академии военных наук и членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
За годы службы он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) и II степени (2020), орденом «За военные заслуги» (1996), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1990), а также государственными, ведомственными и юбилейными медалями, включая «300 лет Российскому флоту», «В память 850-летия Москвы», «За воинскую доблесть», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», медали к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилеям Вооруженных Сил СССР, а также награды Министерства обороны СССР и Российской Федерации за безупречную службу и укрепление боевого содружества.
Что известно о семье адмирала Куроедова.
Владимир Куроедов вырос в семье военнослужащих: его отец был кадровым офицером и занимал пост начальника артиллерии полка, а мать в звании старшего лейтенанта служила военным врачом. Несмотря на публичность и высокий статус адмирала, сведения о его частной жизни не афишировались — информация о супруге, детях и других близких родственниках в официальных биографических сводках отсутствует.
О дате и месте прощания с бывшим главнокомандующим ВМФ России Владимиром Ивановичем Куроедовым будет сообщено дополнительно.