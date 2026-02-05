«Не щадил живота своего»: на 82-м году жизни умер экс-главком ВМФ Куроедов

За годы службы он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) и II степени (2020), орденом «За военные заслуги» (1996), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1990), а также государственными, ведомственными и юбилейными медалями, включая «300 лет Российскому флоту», «В память 850-летия Москвы», «За воинскую доблесть», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», медали к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилеям Вооруженных Сил СССР, а также награды Министерства обороны СССР и Российской Федерации за безупречную службу и укрепление боевого содружества.