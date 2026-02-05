Карантин ввели в пансионате Новой Москвы после ЧП с жильцами

Ранее сообщалось, что в частном пансионате в Новой Москве была зафиксирована вспышка инфекционного заболевания. Десять пожилых людей, проживавших в учреждении в селе Красная Пахра, были госпитализированы в течение двух дней. По предварительным данным, в пансионате проживало около 150 человек.