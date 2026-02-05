Ричмонд
Карантин ввели в пансионате Новой Москвы после ЧП с жильцами

В связи со случаями госпитализации постояльцев с подозрением на инфекцию, частный пансионат в селе Красная Пахра, расположенный в Троицком административном округе Москвы, закрыт на карантин. Об этом сообщили в сети пансионатов, пишет РИА «Новости».

«В пансионате Троицк сейчас карантин», — говорится в сообщении.

Прокуратура осуществляет контроль за ходом и итогами эпидемиологического расследования. Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что в частном пансионате в Новой Москве была зафиксирована вспышка инфекционного заболевания. Десять пожилых людей, проживавших в учреждении в селе Красная Пахра, были госпитализированы в течение двух дней. По предварительным данным, в пансионате проживало около 150 человек.

