Умерли с разницей в пару дней: что известно о загадочной смерти россиян на Кипре

В России у Шеромова были серьезные проблемы с законом. В 2000-е годы он был известным в Перми активистом. Он основал фонд «Пермь — город без наркотиков», затем открыл один из первых в регионе рехабов «Дельфин» в городе Краснокамске. Учреждение процветало, пока в 2009 году из него не сбежал пациент. Мужчина обратился в милицию, заявив, что в рехабе его били и пытали.