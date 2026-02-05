Ричмонд
Часть Мелитополя осталась без электричества, ведутся восстановительные работы

В ряде районов Мелитополя, расположенного в Запорожской области, произошло временное отключение электроэнергии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что причины перебоев с электроснабжением в городе в настоящий момент выясняются. Для ликвидации последствий инцидента и возобновления подачи электричества на место уже выехали ремонтные бригады энергетиков, которые приступили к восстановительным работам.

Ранее, в ночь на 5 февраля, крупная авария на ТЭЦ в Чите оставила без электричества и отопления десятки тысяч жителей города и пригородов. В результате инцидента в жилых домах одновременно с прекращением электроснабжения начали остывать системы отопления. Ситуация усугублялась низкой температурой, столбики термометров в городе опускались до −32 градусов. Последствия инцидента уже устранены, объект работает в прежнем режиме.

