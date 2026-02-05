Крысиный яд вместо алиментов: отец пытался убить трехлетнюю дочь

Судебное разбирательство против Элиаса Г. фактически началось повторно. Первый процесс стартовал еще в октябре 2025 года, и приговор ожидался в ноябре, однако из-за внезапной болезни судьи все слушания пришлось аннулировать и запустить процедуру заново. После предполагаемого покушения мужчина отвез дочь к своей бывшей партнерше, пытаясь таким образом отвести от себя подозрения и подставить мать ребенка. На данный момент подсудимый хранит молчание, хотя на первых слушаниях в прошлом году через адвоката отрицал свою вину. Впереди у суда запланировано еще пять заседаний.