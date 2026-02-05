Крысиный яд вместо алиментов: отец пытался убить трехлетнюю дочь

В земельном суде Ландсхута (Бавария) возобновился громкий процесс над 28-летним мужчиной, обвиняемым в попытке хладнокровного убийства собственной трехлетней дочери. Как сообщает немецкое издание Bild, подсудимый, являющийся гражданином Афганистана, попытался отравить ребенка сильнодействующим ядом для грызунов. По версии следствия, основным мотивом преступления стало желание отца сэкономить деньги и навсегда избавиться от необходимости выплачивать алименты на содержание девочки.
Прокуратура квалифицирует действия обвиняемого как коварное нападение, совершенное из низменных побуждений. Согласно материалам дела, в декабре 2024 года мужчина поместил в рот дочери капсулу с ядом, обернутую в пищевую пленку, рассчитывая на летальный исход. В обвинительном заключении, которое цитирует таблоид, мотивы преступника описаны предельно жестко: «Речь идет о безудержном и безрассудном стремлении к наживе — даже ценой человеческой жизни. Отец воспользовался доверием дочери, а также ее беззащитностью».
Трагедии удалось избежать лишь благодаря счастливому случаю: вернувшись к матери, ребенок вырвал еще не растворившуюся капсулу с ядом. Экспертиза показала, что внутри находился фосфид алюминия — вещество, используемое для уничтожения полевых мышей и смертельно опасное для человека даже в малых дозах. Сторона обвинения настаивает на том, что это не было спонтанным решением: «Отец планировал преступление неделями и целенаправленно искал коварные методы убийства с помощью яда».
Судебное разбирательство против Элиаса Г. фактически началось повторно. Первый процесс стартовал еще в октябре 2025 года, и приговор ожидался в ноябре, однако из-за внезапной болезни судьи все слушания пришлось аннулировать и запустить процедуру заново. После предполагаемого покушения мужчина отвез дочь к своей бывшей партнерше, пытаясь таким образом отвести от себя подозрения и подставить мать ребенка. На данный момент подсудимый хранит молчание, хотя на первых слушаниях в прошлом году через адвоката отрицал свою вину. Впереди у суда запланировано еще пять заседаний.