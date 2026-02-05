Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, который заснул трехлетней дочери в рот крысиный яд, чтобы не платить алименты на ее содержание.

Источник: Аргументы и факты

В Баварии началось судебное разбирательство в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в том, что он дал своей трехлетней дочери крысиный яд, чтобы избежать выплаты алиментов. Об этом информирует издание Bild.

Следствие утверждает, что Элиас Г., уроженец Афганистана, поместил запечатанный пакет с фосфидом алюминия, известным как крысиный яд, в рот своей трехлетней дочери. Ребенок проглотил ядовитое вещество, что вызвало резкое ухудшение ее состояния. Мать девочки оперативно вызвала скорую помощь, и благодаря своевременному вмешательству медиков ребенка удалось спасти.

Обвинители полагают, что мужчина заблаговременно планировал преступление, на протяжении нескольких недель изучая в интернете данные о воздействии отравляющих веществ на человеческий организм. Мотивом для совершения злодеяния послужило его стремление уклониться от уплаты алиментов. Обвиняемый отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее в США молодой отец забил до смерти свою трёхмесячную дочь.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше