В Германии отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

В Баварии началось судебное разбирательство в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в том, что он дал своей трехлетней дочери крысиный яд, чтобы избежать выплаты алиментов. Об этом информирует издание Bild.
Следствие утверждает, что Элиас Г., уроженец Афганистана, поместил запечатанный пакет с фосфидом алюминия, известным как крысиный яд, в рот своей трехлетней дочери. Ребенок проглотил ядовитое вещество, что вызвало резкое ухудшение ее состояния. Мать девочки оперативно вызвала скорую помощь, и благодаря своевременному вмешательству медиков ребенка удалось спасти.
Обвинители полагают, что мужчина заблаговременно планировал преступление, на протяжении нескольких недель изучая в интернете данные о воздействии отравляющих веществ на человеческий организм. Мотивом для совершения злодеяния послужило его стремление уклониться от уплаты алиментов. Обвиняемый отрицает свою причастность к инциденту.
