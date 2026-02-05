Похороны 9-летнего Паши из Санкт-Петербурга перенесли

Похороны убитого 9-летнего Паши, ставшего жертвой жестокого убийцы, перенесли. Их пришлось отложить из-за следственных действий. Об этом сообщили знакомые семьи, сами родители Паши стараются не комментировать трагедию.
Только бабушка мальчика иногда выходит на связь и просит оставить семью в покое. О новой дате погребения пока не сообщается.
— Мы стараемся ускорить процесс. Пока дата похорон не известна, идет следствие. Сегодня звонили, сказали ждать, — рассказали aif.ru в окружении семьи.
Мальчик пропал 30 января, сказал маме, что пошел гулять, а вечером так не вернулся домой. Позже выяснится, что в тот день он познакомился с 38-летним мужчиной, сел к нему в машину. Владелец иномарки предложил ребенку совершить действия интимного характера за 5 тысяч рублей. А получив отказ, ударил ребенка. После мужчина скажет, что Паша шантажировал его и требовал 500 тысяч рублей, поэтому он расправился с ним. Тело жертвы утопил в речке.
После расправы над ребенком, мужчина отправился к своей девушке. Вместе они провели какое-то время, а затем обвиняемый решился на побег. Но его вычислили по машине и успели задержать, пишет Газета.ru.
— Задержанный увлекался детской порнографией. Не исключаю, что он сам ее снимал, он, может быть, пытался мальчика использовать как модель в порнографических каких-то своих фильмах или чем-то еще, — сказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов.
Суд отправил под стражу фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге на срок 1 месяц 30 суток. Подозреваемый признал свою вину, пишет газета Известия.