Похороны 9-летнего Паши из Санкт-Петербурга перенесли

Мальчик пропал 30 января, сказал маме, что пошел гулять, а вечером так не вернулся домой. Позже выяснится, что в тот день он познакомился с 38-летним мужчиной, сел к нему в машину. Владелец иномарки предложил ребенку совершить действия интимного характера за 5 тысяч рублей. А получив отказ, ударил ребенка. После мужчина скажет, что Паша шантажировал его и требовал 500 тысяч рублей, поэтому он расправился с ним. Тело жертвы утопил в речке.