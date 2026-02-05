Ричмонд
В Москве 16-летняя девушка чудом выжила после падения с 10-го этажа

В Москве 16-летняя девушка выжила после падения с десятого этажа. После падения пострадавшая самостоятельно пришла в ближайший салон красоты. Как заявила работница салона, у входа остался след от падения в снежный сугроб, который смягчил приземление. Инцидент произошёл 4 февраля на улице Верхние поля. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Источник: Life.ru

Работники салона, следуя рекомендациям медиков по телефону, уложили пострадавшую на бок, укрыли одеялом и дождались приезда экстренных служб. Родители девушки, проживающей в этом же доме, пришли практически сразу. По предварительной информации, незадолго до падения в семье произошла бытовая ссора с одной из родственниц, однако признаков депрессии у подростка никто не отмечал.

При визуальном осмотре явных повреждений выявлено не было, однако врачи диагностировали тяжёлые внутренние травмы. Подростка в срочном порядке доставили в больницу и поместили в отделение реанимации.

Ранее в Калининском районе Новосибирска был зафиксирован случай падения с большой высоты, закончившийся спасением пострадавшей. Молодая женщина выжила после падения с 13-го этажа жилого дома. Согласно оперативным данным, женщина 1994 года рождения упала на козырёк подъезда. Сотрудники службы обнаружили пострадавшую на бетонной конструкции, оказали ей первую помощь и провели эвакуацию с высоты.

