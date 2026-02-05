В Германии двое украинцев напали на работников поезда

В Германии произошёл инцидент с участием двух граждан Украины, напавших на сотрудников пассажирского поезда. О случившемся сообщило издание Bild.
По данным источников, мужчины 26 и 38 лет находились в поезде и были проверены кондуктором на станции Брюгге. Старший из них не смог предъявить билет и начал вести себя агрессивно, после чего его спутник плюнул проводнику в лицо. Сотрудник железной дороги обратился за помощью к машинисту, что привело к дальнейшему обострению конфликта.
В результате между участниками произошла драка, во время которой железнодорожник получил побои. На место прибыли полицейские, которые вывели пассажиров из вагонов и оформили необходимые документы. Сообщается, что работники транспорта получили лёгкие травмы, а правоохранительные органы начали расследование происшествия.
Ранее правоохранители итальянского Милана задержали 19-летнего беженца с Украины, который жестоко избил гражданина Гамбии в районе Центрального железнодорожного вокзала.