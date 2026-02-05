В Германии двое украинцев напали на работников поезда

По данным источников, мужчины 26 и 38 лет находились в поезде и были проверены кондуктором на станции Брюгге. Старший из них не смог предъявить билет и начал вести себя агрессивно, после чего его спутник плюнул проводнику в лицо. Сотрудник железной дороги обратился за помощью к машинисту, что привело к дальнейшему обострению конфликта.