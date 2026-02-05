Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России за 5 часов

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 13 — сбили над Брянской областью. Три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, ещё один — над Курской областью.

Ранее в ВСУ заявили о необходимости затягивать время и готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил украинский боец с позывным Дипломат. По его словам, сейчас главная задача — сохранить позиции и запастись терпением, поскольку в случае прорыва обороны последствия будут катастрофическими. Военный подчеркнул, что бойцам важно ценить то, что удаётся удерживать, и не строить иллюзий о быстром улучшении ситуации.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

