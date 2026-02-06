Ричмонд
Силы ПВО за пять часов сбили 17 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 13 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, три — над Белгородской областью и один — над территорией Курской области.

В этот же день стало известно, что украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударила по Шебекинскому округу Белгородской области — пострадали шесть мирных жителей.

Утром 5 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 95 беспилотников ВСУ.

